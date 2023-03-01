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За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко

1 марта 2023 08:13
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В результате обстрелов российские оккупанты отобрали жизнь по меньшей мере 1391 мирного жителя Донецкой области.
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Так, известно об одном погибшем в селе Ласточкино. Еще один человек погиб в Великой Новоселке.

Четыре жителя Донецкой области в течение 28 февраля получили ранения — двое в Бахмуте, по одному в Калиновке и Часовом Яру.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погиб 1391 мирный гражданин.

Ранения разной степени тяжести получили 3109 мирных жителей Донецкой области.

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, потому что там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Жертвы среди мирного населения Донецкой области

Напомним, что только за сутки 25 февраля российские оккупанты нанесли 34 удара по мирным городам и селам Донетчины. Были повреждены жилые дома, школы и больница.

Фото: Telegram Кириленко

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