Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко arrow

​​​​​​​За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко

1 березня 2023 08:13
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Внаслідок обстрілів російські окупанти відібрали життя щонайменше 1391 мирного мешканця Донецької області
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. 

Так, відомо про одного загиблого у Ласточкине. Ще одна людина загинула у Великій Новосілці.

Чотири жителі Донецької області протягом 28 лютого отримали поранення — двоє в Бахмуті, по одному в Калинівці та Часовому Яру.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинув 1391 мирний громадянин.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3109 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Жертви серед мирного населення Донецької області

Нагадаємо, що тільки за одну добу 25 лютого російські окупанти завдали 34 ударів по мирних містах і селах Донеччини. Було пошкоджено житлові будинки, школи та лікарню.

Фото: Telegram Кириленка

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:54 Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

08:45 Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

08:40 Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

08:36 Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо

08:36 У Нафтогазі розповіли, коли завершиться опалювальний сезон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 ​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів: Генштаб показав свіжі втрати рф

08:30 ЄС відклав введення системи реєстрації для туристів: яка причина

08:19 Данія хоче збільшити фінансування своєї армії: парламент ухвалив незвичайне рішення

08:13 У Херсонській області окупанти шантажують власників автомобілів через паспорти рф: деталі

Новина з фото

08:01 Армія рф атакувала Дніпропетровщину: є багато руйнувань

Новина з відео

07:20 Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

Новина з відео

06:35 Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

Новина з відео

22:53 "Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Новина з відео

22:07 Кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45 На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух: що відомо

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

Актуальне по темі

None 1 Березень 08:34

​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів: Генштаб показав свіжі втрати рф

None 28 Лютий 20:55

"Потреб більше — донатів менше": харківський волонтер розповів, як за рік змінилась підтримка людей волонтерського руху

None 28 Лютий 12:16

Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

None 28 Лютий 21:35

"Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB