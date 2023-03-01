​​​​​​​За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко

Внаслідок обстрілів російські окупанти відібрали життя щонайменше 1391 мирного мешканця Донецької області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо про одного загиблого у Ласточкине. Ще одна людина загинула у Великій Новосілці.

Чотири жителі Донецької області протягом 28 лютого отримали поранення — двоє в Бахмуті, по одному в Калинівці та Часовому Яру.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинув 1391 мирний громадянин.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3109 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що тільки за одну добу 25 лютого російські окупанти завдали 34 ударів по мирних містах і селах Донеччини. Було пошкоджено житлові будинки, школи та лікарню.

Фото: Telegram Кириленка