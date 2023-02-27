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За сутки россияне нанесли почти 20 ракетных и авиаударов по Украине, — Генштаб

27 февраля 2023 07:44
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне продолжают атаковать Украину дронами и ракетами
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 13 авиационных и пять ракетных атак по гражданской инфраструктуре Украины. Во время атак использовались и дроны.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За минувшие сутки российские захватчики нанесли 18 воздушных ударов по территории Украины.

Из них 13 атак было совершено с помощью авиационных средств, в частности, дважды оккупанты атаковали дронами Shahed 136.

Также было совершено пять ракетных атак.

Артиллерийские обстрелы

Кроме того, в течение 26 февраля российские войска совершили более 50 обстрелов по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Обстрелы велись реактивными системами залпового огня.

В результате обстрелов ранены и погибли мирные жители Украины, разрушены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

"Уровень угрозы нанесения россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины", — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, в этой же сводке Генштаб сообщил о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.

Фото из российских СМИ

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