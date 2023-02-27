За сутки россияне нанесли почти 20 ракетных и авиаударов по Украине, — Генштаб
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 13 авиационных и пять ракетных атак по гражданской инфраструктуре Украины. Во время атак использовались и дроны.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Авиационные атаки рф
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 18 воздушных ударов по территории Украины.
Из них 13 атак было совершено с помощью авиационных средств, в частности, дважды оккупанты атаковали дронами Shahed 136.
Также было совершено пять ракетных атак.
Артиллерийские обстрелы
Кроме того, в течение 26 февраля российские войска совершили более 50 обстрелов по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.
Обстрелы велись реактивными системами залпового огня.
В результате обстрелов ранены и погибли мирные жители Украины, разрушены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
"Уровень угрозы нанесения россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины", — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, в этой же сводке Генштаб сообщил о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.
Фото из российских СМИ