За добу росіяни завдали майже 20 ракетних і авіаударів по Україні, — Генштаб
Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 13 авіаційних та п’ять ракетних атак по цивільній інфраструктурі України. Під час атак використовувалися і дрони.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Авіаційні атаки рф
За минулу добу російські загарбники завдали 18 повітряних ударів по території України.
З них 13 атак було здійснено за допомогою авіаційних засобів, зокрема, двічі окупанти атакували дронами Shahed 136.
Також було здійснено п’ять ракетних атак.
Артилерійські обстріли
Крім того, протягом 26 лютого російські війська здійснили понад 50 обстрілів по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.
Обстріли велися реактивними системами залпового вогню.
Внаслідок обстрілів є поранені і загиблі мирні мешканці України, зруйновані житлові будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
"Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України", — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, у цьому ж зведенні Генштаб повідомив про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.
Фото з російських ЗМІ