За сутки российские обстрелы унесли жизни четырех мирных жителей Донбасса
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли большое количество городов и сел Донецкой области. Погибли четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Донецкое направление
В этом направлении россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Кураховской, Марьинской и Очеретинской громадах.
Больше разрушений зафиксировано в селе Островском возле Курахово. Повреждены, по предварительным данным, шесть домов.
А в Красногоровке погиб один местный житель и был ранен еще один. Также ранения получил один человек в Степном.
Горловское направление
В результате обстрелов этой части Донецкой области погибли три человека.
Двое мирных жителей были убиты российскими снарядами в Часовоярской громаде, еще одна в Бахмуте.
Один человек получил ранения в Часовоярской громаде.
Лисичанское направление
В Северске, который обстреляли россияне, обошлось без жертв и пострадавших.
В результате обстрелов было повреждено административное и промышленное здания.
Напомним, что за прошедшие сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей.
Фото: Telegram Павла Кириленко