За сутки российские обстрелы унесли жизни четырех мирных жителей Донбасса

Последствия обстрелов Донецкой области

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли большое количество городов и сел Донецкой области. Погибли четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Донецкое направление

В этом направлении россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Кураховской, Марьинской и Очеретинской громадах.

Больше разрушений зафиксировано в селе Островском возле Курахово. Повреждены, по предварительным данным, шесть домов.

А в Красногоровке погиб один местный житель и был ранен еще один. Также ранения получил один человек в Степном.

Горловское направление

В результате обстрелов этой части Донецкой области погибли три человека.

Двое мирных жителей были убиты российскими снарядами в Часовоярской громаде, еще одна в Бахмуте.

Один человек получил ранения в Часовоярской громаде.

Лисичанское направление

В Северске, который обстреляли россияне, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате обстрелов было повреждено административное и промышленное здания.

Напомним, что за прошедшие сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей.

Фото: Telegram Павла Кириленко