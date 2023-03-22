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За сутки российские обстрелы унесли жизни четырех мирных жителей Донбасса

22 марта 2023 09:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия обстрелов Донецкой области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли большое количество городов и сел Донецкой области. Погибли четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Донецкое направление

В этом направлении россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Кураховской, Марьинской и Очеретинской громадах.

Больше разрушений зафиксировано в селе Островском возле Курахово. Повреждены, по предварительным данным, шесть домов.

А в Красногоровке погиб один местный житель и был ранен еще один. Также ранения получил один человек в Степном.

Россияне обстреляли Донбасс

Горловское направление

В результате обстрелов этой части Донецкой области погибли три человека.

Двое мирных жителей были убиты российскими снарядами в Часовоярской громаде, еще одна в Бахмуте.

Один человек получил ранения в Часовоярской громаде.

Россияне обстреляли Донецкую область

Лисичанское направление

В Северске, который обстреляли россияне, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате обстрелов было повреждено административное и промышленное здания.

Последствия обстрелов Донбасса

Напомним, что за прошедшие сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей.

Фото: Telegram Павла Кириленко

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