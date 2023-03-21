Росія продовжує вбивати мирне населення Донеччини: скільки загинуло за добу
Протягом минулої доби росіяни убили двох мирних мешканців Донецької області. По одній людині загинули у Авдіївці та Бахмуті.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Донецький напрямок
Росіяни масовано обстріляли прифронтове місто Авдіївку. Окупанти використовували ракети та ствольну артилерію.
Внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки на чотирьох вулицях міста. Також було зафіксоване влучання у харчове підприємство.
В Авдіївці загинула одна людина, поранень зазнали двоє місцевих мешканців.
Горлівський напрямок
На цьому напрямку росіяни обстріляли Бахмут, Костянтинівку та Соледарську і Торецьку громади.
У Бахмуті загинула одна людина, ще одна була поранена.
Лисичанський напрямок
Російські війська обстріляли місто Сіверськ.
Було пошкоджено дитячий садок і житлові будинки на двох вулицях.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 120 разів атакували позиції ЗСУ. Усі спроби росіян — перш за все, під Бахмутом та Лиманом — виявилися невдалими.
Фото: Telegram Кириленка