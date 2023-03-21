​​​​​​​Росія продовжує вбивати мирне населення Донеччини: скільки загинуло за добу

Мирні міста і села Донецької області продовжують зазнавати ударів з боку окупантів

Протягом минулої доби росіяни убили двох мирних мешканців Донецької області. По одній людині загинули у Авдіївці та Бахмуті.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Донецький напрямок

Росіяни масовано обстріляли прифронтове місто Авдіївку. Окупанти використовували ракети та ствольну артилерію.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки на чотирьох вулицях міста. Також було зафіксоване влучання у харчове підприємство.

В Авдіївці загинула одна людина, поранень зазнали двоє місцевих мешканців.

Горлівський напрямок

На цьому напрямку росіяни обстріляли Бахмут, Костянтинівку та Соледарську і Торецьку громади.

У Бахмуті загинула одна людина, ще одна була поранена.

Лисичанський напрямок

Російські війська обстріляли місто Сіверськ.

Було пошкоджено дитячий садок і житлові будинки на двох вулицях.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 120 разів атакували позиції ЗСУ. Усі спроби росіян — перш за все, під Бахмутом та Лиманом — виявилися невдалими.

Фото: Telegram Кириленка