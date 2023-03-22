За добу російські обстріли забрали життя чотирьох мирних жителів Донеччини
Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстріляли велику кількість міст і сіл Донецької області. Загинуло чотири мирні мешканці, ще кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Донецький напрямок
На цьому напрямку росіяни обстріляли низку населених пунктів у Курахівській, Мар’їнській та Очеретинській громадах.
Найбільше руйнувань зафіксовано у селі Острівському біля Курахового. Пошкоджено, за попередніми даними, шість будинків.
А у Красногорівці загинув один місцевий житель і був поранений ще один. Також поранення отримала одна людина у Степовому.
Горлівський напрямок
Внаслідок обстрілів цієї частини Донецької області загинуло троє людей.
Двоє мирних мешканців були убиті російськими снарядами у Часовоярській громаді, ще одна — у Бахмуті.
Одна людина отримала поранення у Часовоярській громаді.
Лисичанський напрямок
У Сіверську, який обстріляли росіяни, обійшлося без жертв та постраждалих.
Внаслідок обстрілів було пошкоджено адміністративну та промислову будівлі.
Нагадаємо, що протягом попередньої доби у Донецькій області загинуло двоє мирних мешканців.
Фото: Telegram Павла Кириленка