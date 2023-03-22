За добу російські обстріли забрали життя чотирьох мирних жителів Донеччини

Наслідки обстрілів Донецької області

Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстріляли велику кількість міст і сіл Донецької області. Загинуло чотири мирні мешканці, ще кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Донецький напрямок

На цьому напрямку росіяни обстріляли низку населених пунктів у Курахівській, Мар’їнській та Очеретинській громадах.

Найбільше руйнувань зафіксовано у селі Острівському біля Курахового. Пошкоджено, за попередніми даними, шість будинків.

А у Красногорівці загинув один місцевий житель і був поранений ще один. Також поранення отримала одна людина у Степовому.

Горлівський напрямок

Внаслідок обстрілів цієї частини Донецької області загинуло троє людей.

Двоє мирних мешканців були убиті російськими снарядами у Часовоярській громаді, ще одна — у Бахмуті.

Одна людина отримала поранення у Часовоярській громаді.

Лисичанський напрямок

У Сіверську, який обстріляли росіяни, обійшлося без жертв та постраждалих.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено адміністративну та промислову будівлі.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби у Донецькій області загинуло двоє мирних мешканців.

Фото: Telegram Павла Кириленка