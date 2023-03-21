За сутки Силы обороны отразили более 120 атак рф: где ведутся самые ожесточенные бои

Украинская армия держит оборону, отражая все атаки окупантов

За прошедшие сутки российские оккупационные войска более 120 раз атаковали позиции ВСУ. Все попытки россиян, прежде всего, под Бахмутом и Лиманом, оказались неудачными.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Более 100 атак в сутки

Российские войска не покидают планы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Именно поэтому основные наступательные действия враг ведет на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Всего за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 120 атак российских оккупантов.

Бахмутское направление

В этом направлении захватчики продолжают штурмовать Бахмут.

Кроме того, Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районе сел Богдановка, Ивановское, Пивничное и Предтечино.

Лиманское направление

На севере Луганской и востоке Харьковской областей оккупанты пытались прорвать фронт украинской армии.

Впрочем, все попытки армии рф обернулись неудачами.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около тысячи оккупантов.

Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины