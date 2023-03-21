За сутки Силы обороны отразили более 120 атак рф: где ведутся самые ожесточенные бои
За прошедшие сутки российские оккупационные войска более 120 раз атаковали позиции ВСУ. Все попытки россиян, прежде всего, под Бахмутом и Лиманом, оказались неудачными.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Более 100 атак в сутки
Российские войска не покидают планы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Именно поэтому основные наступательные действия враг ведет на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Всего за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 120 атак российских оккупантов.
Бахмутское направление
В этом направлении захватчики продолжают штурмовать Бахмут.
Кроме того, Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районе сел Богдановка, Ивановское, Пивничное и Предтечино.
Лиманское направление
На севере Луганской и востоке Харьковской областей оккупанты пытались прорвать фронт украинской армии.
Впрочем, все попытки армии рф обернулись неудачами.
Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около тысячи оккупантов.
Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины