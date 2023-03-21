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За сутки Силы обороны отразили более 120 атак рф: где ведутся самые ожесточенные бои

21 марта 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия держит оборону, отражая все атаки окупантов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки российские оккупационные войска более 120 раз атаковали позиции ВСУ. Все попытки россиян, прежде всего, под Бахмутом и Лиманом, оказались неудачными.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Более 100 атак в сутки

Российские войска не покидают планы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Именно поэтому основные наступательные действия враг ведет на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Всего за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 120 атак российских оккупантов.

Бахмутское направление

В этом направлении захватчики продолжают штурмовать Бахмут.

Кроме того, Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районе сел Богдановка, Ивановское, Пивничное и Предтечино.

Лиманское направление

На севере Луганской и востоке Харьковской областей оккупанты пытались прорвать фронт украинской армии.

Впрочем, все попытки армии рф обернулись неудачами.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около тысячи оккупантов.

Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

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