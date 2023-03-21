ЗСУ знову знищили за добу майже рекордну кількість окупантів, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
-
Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу
-
В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту
-
Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина
-
В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам
-
Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна
-
Путін отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував, — ISW
-
Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар та євро
-
Духівник путіна виявив в окупованому Севастополі підземну річку: що відомо
-
Ціни вдарять по кишені: експерти порівняли вартість життя у Польщі
-
Наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації: в ISW оцінили шанс на перемогу
Ліквідовані загарбники
За 15 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько тисячі російських окупантів. Це один із рекордних показників російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати окупантів були хіба що на початковому етапі вторгнення.
Крім того, росіяни втратили 15 танків, 10 бронемашин, дев’ять артилерійських систем і сім безпілотників.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано;
- танків — 3 552 (+15) од.;
- бойових броньованих машин — 6 879 (+10) од.;
- артилерійських систем — 2 586 (+9) од.;
- РСЗВ — 507 (+0) од.;
- засобів ППО — 270 (+0) од.;
- літаків — 305 (+0) од.;
- гелікоптерів — 290 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 167 (+7);
- крилатих ракет — 907 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 428 (+12) од.;
- спеціальної техніки — 266 (+1).
Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.
Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.
6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.
А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.
Фото: Генштаб