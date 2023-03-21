Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​ЗСУ знову знищили за добу майже рекордну кількість окупантів, — Генштаб arrow

​​​​​​​ЗСУ знову знищили за добу майже рекордну кількість окупантів, — Генштаб

21 березня 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 15 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько тисячі російських окупантів. Це один із рекордних показників російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати окупантів були хіба що на початковому етапі вторгнення.

Крім того, росіяни втратили 15 танків, 10 бронемашин, дев’ять артилерійських систем і сім безпілотників.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 552 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 879 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2 586 (+9) од.;
  • РСЗВ — 507 (+0) од.;
  • засобів ППО — 270 (+0) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 290 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 167 (+7);
  • крилатих ракет — 907 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 428 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 266 (+1).

Втрати російської армії на 21 березня

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.

Фото: Генштаб

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:22 У Генштабі розповіли про влучні удари по техніці та особовому складу окупантів

08:20 Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу

08:02 В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту

08:01 Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина

07:54 В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

07:39 ​​​​​​​Путін отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував, — ISW

07:32 Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар та євро

07:24 Духівник путіна виявив в окупованому Севастополі підземну річку: що відомо

07:23 Ціни вдарять по кишені: експерти порівняли вартість життя у Польщі

Новина з відео

22:04 У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

Новина з відео

21:55 Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

Новина з відео

19:47 Що приготувати з черемші: три прості рецепти весняних салатів

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:00 Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

Актуальне по темі

None 21 Березень 07:21

​​​​​​​Наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації: в ISW оцінили шанс на перемогу

None 20 Березень 20:16

Мінна небезпека у Харківській області: за тиждень у регіоні травмувались п'ятеро людей

None 20 Березень 18:33

Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

None 20 Березень 16:06

Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB