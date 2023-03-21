​​​​​​​За добу Сили оборони відбили понад 120 атак рф: де точаться найзапекліші бої

Українська армія тримає оборону, відбиваючи усі атаки окупантів

Протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 120 разів атакували позиції ЗСУ. Усі спроби росіян — перш за все, під Бахмутом та Лиманом — виявилися невдалими.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Понад 100 атак на добу

Російські війська не полишають планів вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Саме тому основні наступальні дії ворог веде на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Усього протягом минулої доби Сили оборони України відбили понад 120 атак російських окупантів.

Бахмутський напрямок

На цьому напрямку загарбники продовжують штурмувати Бахмут.

Крім того, Сили оборони України відбили атаки російських військ в районі сіл Богданівка, Іванівське, Північне та Предтечине.

Лиманський напрямок

На півночі Луганської та сході Харківської областей окупанти намагалися прорвати фронт української армії.

Втім, усі спроби армії рф залишилися невдачею.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України знищили майже тисячу окупантів.

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України