За сутки Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и 10 дронов РФ, — Генштаб
Украинские защитники в сутки сбили десять российских беспилотников. Также известно о поражении станции радиоэлектронной борьбы российской армии.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более двух десятков успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение десяти беспилотников разных типов — двух разведывательных ("Орлан-10" и "Суперкам") и восьми ударных (семь — типа "Шахед-136" и один — "Ланцет").
Кроме того, украинская авиация обстреляла 11 районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и две позиции зенитно-ракетных комплексов.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по трем районам сосредоточения живой силы и техники россиян, одной станции радиоэлектронной борьбы и еще одному важному военному объекту россиян, который пока не называют.
Напомним, что 11 апреля Силы обороны Украины уничтожили сразу две радиоэлектронной станции борьбы российской армии.