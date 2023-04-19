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За сутки Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и 10 дронов РФ, — Генштаб

19 апреля 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За сутки Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и 10 дронов РФ, — Генштаб
Украинская артиллерия продолжает уничтожать окупантов. Фото: "Радио Свобода"/Сергей Нужненко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские защитники в сутки сбили десять российских беспилотников. Также известно о поражении станции радиоэлектронной борьбы российской армии.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более двух десятков успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение десяти беспилотников разных типов — двух разведывательных ("Орлан-10" и "Суперкам") и восьми ударных (семь — типа "Шахед-136" и один — "Ланцет").

Кроме того, украинская авиация обстреляла 11 районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и две позиции зенитно-ракетных комплексов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по трем районам сосредоточения живой силы и техники россиян, одной станции радиоэлектронной борьбы и еще одному важному военному объекту россиян, который пока не называют.

Напомним, что 11 апреля Силы обороны Украины уничтожили сразу две радиоэлектронной станции борьбы российской армии.

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