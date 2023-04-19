За добу Сили оборони знищили станцію радіоелектронної боротьби і 10 дронів РФ, — Генштаб

Українська артилерія продовжує нищити окупантів. Фото: "Радіо Свобода"/Сергій Нужненко

Українські захисники за добу збили десять російських безпілотників. Також відомо про ураження станції радіоелектронної боротьби російської армії.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали понад два десятки успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження десяти безпілотників різних типів — двох розвідувальних ("Орлан-10" і "Суперкам") та вісьмох ударних (сім — типу "Шахед-136" та один — "Ланцет").

Крім того, українська авіація обстріляла 11 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і дві позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по трьох районах зосередження живої сили та техніки росіян, одній станції радіоелектронної боротьби і ще одному важливому військовому об’єкту росіян, який поки не називають.

Нагадаємо, що 11 квітня Сили оборони України знищили відразу дві станції радіоелектронної боротьби російської армії.