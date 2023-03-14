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За сутки от российских обстрелов пострадало почти 20 мирных жителей Донбасса

14 марта 2023 08:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В результате обстрелов российские оккупанты отобрали жизнь по меньшей мере 1410 мирных жителей Донецкой области.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области. За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Так, известно о двух погибших в Константиновке. Еще один человек погиб в Авдеевке.

14 жителей Донецкой области в течение 13 марта получили ранения.

Больше всего — семеро — были ранены в Константиновке. В Часовом Яру ранения в результате российских обстрелов получили три человека, в Авдеевке — два. По одному мирному жителю пострадало в Бахмуте и Никифоровке.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1410 мирных граждан.

Ранения разной степени тяжести получили 3183 мирных жителей Донбасса.

Потери среди мирного населения Донбасса

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, 10 марта в Донецкой области оккупанты начали обстрел, когда спасатели ликвидировали пожар.

Фото: Telegram Кириленко

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