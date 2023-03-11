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У Донецькій області окупанти почали обстріл, коли рятувальники ліквідовували пожежу

11 березня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби рятувальники Донецької області ліквідували сім пожеж, п'ять із яких виникли внаслідок російських обстрілів. Окупанти продовжували атакувати область, коли працівники ДСНС боролися з вогнем.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Вчора військові рф знову обстріляли місто Костянтинівку. Снаряд влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок російської атаки розпочалася пожежа. На місце події прибули рятувальники, які за дві години ліквідували вогонь на території приватного житлового будинку площею 56 м кв.

"Того ж дня рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону прибули на виклик про пожежу двох приватних житлових будинків у місті Костянтинівка, яка виникла через ворожий обстріл. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 м кв", — йдеться в повідомленні.

У місті Часів Яр рятувальники залучались до ліквідації пожежі в квартирі 4-поверхового житлового будинку, яка виникла внаслідок потрапляння російського снаряду. Під час гасіння вогню окупанти розпочали повторний обстріл. Рятувальники припинили гасіння пожежі через загрозу життю. 

Обстрел Донецкой области

Обстрел Донецкой области

Нагадаємо, 10 березня окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки вісім осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Також ми писали, що вранці 8 березня Авдіївський коксохімічний завод, розташований на території, контрольованій російськими окупаційними військами, був атакований. Згідно з повідомленням голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, адміністративна будівля заводу була обстріляна, а троє людей отримали поранення.

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