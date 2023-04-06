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За сутки от российских обстрелов пострадали полтора десятка мирных жителей Донецкой области: детали

6 апреля 2023 08:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские оккупанты отобрали жизнь не менее 1459 мирных жителей Донецкой области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли пять мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области. За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения. От российских обстрелов погибли пять человек.

Так, известно о двух погибших в Бахмуте и Алексеево-Дружковке. Еще один человек погиб в Сергеевке.

Девять жителей Донецкой области 5 апреля получили ранения.

Больше всего – четверо – были ранены в Алексеево-Дружковке. В Бахмуте ранения в результате российских обстрелов получили три человека, в Часовом Яру — два. Один мирный житель пострадал в Васютинском.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1459 мирных граждан.

Ранения разной степени тяжести получили 3359 мирных жителей Донбасса.

Потери среди мирных жителей Донбасса на 6 апреля

Напомним, что 4 апреля в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.

Фото: Zmina

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