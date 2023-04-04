Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки загинуло шість людей, ще сім — отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Війська рф використовували для обстрілу населених пунктів північної частини Донецької області ракети, артилерію та РСЗВ "Град".

"В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку - гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району", — йдеться у повідомленні.

Під час російських обстрілів Бахмута, Гірника та Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів.

Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Також ми писали, що 3 квітня, російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки рф загинула жінка.