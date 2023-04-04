Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені arrow

Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

4 квітня 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки загинуло шість людей, ще сім — отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі

Війська рф використовували для обстрілу населених пунктів північної частини Донецької області ракети, артилерію та РСЗВ "Град".

"В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку - гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району", — йдеться у повідомленні.

Під час російських обстрілів Бахмута, Гірника та Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів.      

Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.  

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Россияне атаковали Донецкую область

Россияне атаковали Донецкую область

Россияне атаковали Донецкую область

Нагадаємо, у рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Також ми писали, що 3 квітня, російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки рф загинула жінка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB