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За добу від російських обстрілів постраждало півтора десятки мирних жителів Донеччини: деталі

6 квітня 2023 08:21
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Російські окупанти відібрали життя щонайменше 1459 мирних мешканців Донецької області
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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло п'ятеро мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України. За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. Від російських обстрілів загинуло п’ятеро людей.

Так, відомо про двох загиблих у Бахмуті та Олексієво-Дружківці. Ще одна людина загинула в Сергіївці.

Дев’ять жителів Донецької області протягом 5 квітня отримали поранення.

Найбільше — четверо — було поранено в Олексієво-Дружківці. У Бахмуті поранення внаслідок російських обстрілів отримали три людини, у Часовому Яру — дві. Один мирний житель постраждав у Васютинському.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1459 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3359 мирних жителів Донеччини.

Втрати серед мирних жителів Донеччини на 6 квітня

Нагадаємо, що 4 квітня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинуло шість людей, ще сім — отримали поранення.

Фото: Zmina

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