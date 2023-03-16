За сутки от российских ударов в Бахмуте погиб один человек, в Константиновке много раненых
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погиб один мирный житель, более десяти получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
-
Оккупанты обстреляли Харьковскую область и повредили здания
-
Украинцам рассказали, как изменится цена на социально значимый продукт
-
Пономарев, Хома и Горбунов собрали сотни тысяч гривен для ВСУ: подробности
-
США требуют от Китая продать свои доли популярного приложения TikTok
-
Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Херсонской области
-
Юрген Клопп назвал причину вылета "Ливерпуля" из Лиги чемпионов
-
ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении
-
Компенсации за разрушенное жилье: известны сроки получения выплат
-
США и Китай борются за влияние на Ближнем Востоке и активно заключают сделки с Саудовской Аравией
-
ВСУ снова ликвидировали более тысячи оккупантов в сутки, — Генштаб
Погибшие и раненые
Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области. За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.
Так, известно об одном погибшем, это произошло в Бахмуте.
11 жителей Донецкой области в течение 15 марта получили ранения. Один из пострадавших был ранен при обстреле Бахмута. Серьезно пострадала Константиновка, где ранения различной степени тяжести получили десять человек.
Общее количество потерь в Донецкой области
За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1412 мирных граждан.
Ранения разной степени тяжести получили 3210 мирных жителей Донбасса.
Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.
Напомним, что 13 марта российские обстрелы унесли жизни у трех мирных жителей Донецкой области.
Фото: Telegram Кириленко