За сутки враг нанес 41 авиаудар, — Генштаб

Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 455-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг не оставляет попыток захватить все больше украинской территории. За прошедшие сутки противник нанес 41 авиационный удар.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Также сообщается, что армия РФ совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура", — говорится в отчете.

В Генштабе ВСУ также предупреждают, что на всей территории Украины остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опровергает утверждение о полной оккупации Бахмута со стороны российских сил, отмечая, что часть города все еще под контролем Украины. Он утверждает, что стратегические решения по продолжению обороны Бахмута принимались на высоком уровне и обсуждались в ходе ставки Верховного Главнокомандующего.