Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу ворог завдав 41 авіаудар, — Генштаб arrow

За добу ворог завдав 41 авіаудар, — Генштаб

24 травня 2023 06:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав 41 авіаудар, — Генштаб
Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 455-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Ворог не полишає спроб захопити все більше української території. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

Читайте також:

Також повідомляється, що армія РФ здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура", — йдеться у звіті.

У Генштабі ЗСУ також попереджають, що по всій території України залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростовує твердження про повну окупацію Бахмута з боку російських сил, наголошуючи на тому, що частина міста все ще під контролем України. Він стверджує, що стратегічні рішення щодо продовження оборони Бахмута ухвалювалися на високому рівні та обговорювалися під час ставки Верховного Головнокомандувача.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB