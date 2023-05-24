За добу ворог завдав 41 авіаудар, — Генштаб

Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 455-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Ворог не полишає спроб захопити все більше української території. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Також повідомляється, що армія РФ здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура", — йдеться у звіті.

У Генштабі ЗСУ також попереджають, що по всій території України залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростовує твердження про повну окупацію Бахмута з боку російських сил, наголошуючи на тому, що частина міста все ще під контролем України. Він стверджує, що стратегічні рішення щодо продовження оборони Бахмута ухвалювалися на високому рівні та обговорювалися під час ставки Верховного Головнокомандувача.