Успішна оборонна операція: Данілов на захист Бахмута

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Оборона міста Бахмут, що триває вже десять місяців, демонструє помітні успіхи. Сторона противника зазнала значних втрат як у живій силі, і у техніці.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі CNN.

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Данілов спростовує твердження про повну окупацію Бахмута з боку російських сил, наголошуючи на тому, що частина міста все ще під контролем України. Він стверджує, що стратегічні рішення щодо продовження оборони Бахмута ухвалювалися на високому рівні та обговорювалися під час ставки Верховного Головнокомандувача.

Данілов наголошує на тому, що в ході бойових дій у районі Бахмута ліквідовано безліч російських військовослужбовців, включаючи не лише найманців із ПВК "Вагнер", а й представників спецпідрозділів, ПДВ, а також інших військ. Крім того, українська сторона знищила величезну кількість техніки супротивника, вичерпавши запаси боєприпасів.

"Наші успіхи в рамках цієї стратегічної оборонної операції очевидні, адже протягом десяти місяців ми успішно утримуємо цю територію, щодня завдаючи ворогові втрати. Попри всі спроби, противник не зміг взяти Бахмут протягом десяти місяців. Які досягнення вони можуть навести як аргумент?" — вказує Данілов.

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут. За його словами, це сталося після багатоденної операції, що успішно завершилася.

Також ми повідомляли, що оборонна операція українських захисників у Бахмуті продовжується. Незважаючи на те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Додамо, що українські військові й досі залишаються у Бахмуті . Російським окупантам не вдалося захопити місто на Донеччині.