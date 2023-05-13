За сутки враг нанес 49 авиационных ударов, — Генштаб

Украинские воины готовы к выполнению боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 444 сутки полномасштабной российской военной агрессии. Оккупанты не отказываются от планов по захвату нашей территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как украинские военные уничтожили крейсер "Москва". Также назвал российские корабли, планирующие ликвидировать Вооруженные силы.