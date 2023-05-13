За добу ворог завдав 49 авіаційних ударів, — Генштаб

Українські воїни готові до виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 444 доба повномаштабної російської військової агресії. Окупанти не відмовляються від планів щодо захоплення нашої території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300", — йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як українські військові знищили крейсер "Москва". Також назвав російські кораблі, які планують ліквідувати Збройні сили.