За добу ворог завдав 49 авіаційних ударів, — Генштаб
Триває 444 доба повномаштабної російської військової агресії. Окупанти не відмовляються від планів щодо захоплення нашої території.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300", — йдеться в повідомленні Генштабу.
У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як українські військові знищили крейсер "Москва". Також назвав російські кораблі, які планують ліквідувати Збройні сили.