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За сутки враг нанес по Украине 70 авиаударов, — Генштаб

21 мая 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес по Украине 70 авиаударов, — Генштаб
Враг бьет по украинским позициям. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 451-й день полномасштабной российской военной агрессии. Враг не оставил желания все больше захватить украинских территорий. Обстреливает и наносит все больше ударов.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — пишет Генштаб ВСУ.

Сообщается, что в результате атак пострадали мирные люди, разрушены частные жилые дома.

В Генштабе также предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зачем Пригожин сделал заявление по Бахмуту. По мнению Подоляка, заявлениями о взятии Бахмута он намеревался перебить информационный фон по поводу визитов президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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