За сутки враг нанес по Украине 70 авиаударов, — Генштаб
Продолжается 451-й день полномасштабной российской военной агрессии. Враг не оставил желания все больше захватить украинских территорий. Обстреливает и наносит все больше ударов.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — пишет Генштаб ВСУ.
Сообщается, что в результате атак пострадали мирные люди, разрушены частные жилые дома.
В Генштабе также предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зачем Пригожин сделал заявление по Бахмуту. По мнению Подоляка, заявлениями о взятии Бахмута он намеревался перебить информационный фон по поводу визитов президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.