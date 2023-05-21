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За добу ворог завдав по Україні 70 авіаударів, — Генштаб

21 травня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав по Україні 70 авіаударів, — Генштаб
Ворог б'є по українських позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 451 день повномаштабної російської військової агресії. Ворог не відкидає бажання все більше захопити українських територій. Обстрілює і завдає все більше ударів. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", —  пише Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що внаслідок атак постраждали мирні люди, зруйновані приватні житлові будинки. 

У Генштабі також попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, навіщо Пригожин зробив заяву щодо Бахмута. На переконання Подоляка, заявами про взяття Бахмута він мав намір перебити інформаційний фон з приводу візитів президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію.

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