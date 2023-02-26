Украинские бойцы за сутки отразили 71 атаку врага на пяти направлениях

Захватчики сосредотачивают основные силы на востоке Украины

Российские оккупационные войска продолжают наступать на пяти направлениях. Только за сутки враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщают, что враг сконцентрировал основную силу на востоке Украины. Происходят постоянные атаки на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Только за сутки враг 71 раз атаковал Силы обороны, однако все они были отбиты. Но противник ежедневно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Также не прекращается террор мирного населения Украины.

"Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины", — сообщают в Генштабе.

В свою очередь Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА — "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще две важные враждебные цели.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывал, что кафиры полностью разрушили школу в Авдеевке, которая в 2021 была реконструирована.