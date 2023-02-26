Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow За сутки ВСУ отразили 71 атаку окупантов на пяти направлениях, — Генштаб arrow

За сутки ВСУ отразили 71 атаку окупантов на пяти направлениях, — Генштаб

26 февраля 2023 07:12
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украинские бойцы за сутки отразили 71 атаку врага на пяти направлениях
Захватчики сосредотачивают основные силы на востоке Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупационные войска продолжают наступать на пяти направлениях. Только за сутки враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщают, что враг сконцентрировал основную силу на востоке Украины. Происходят постоянные атаки на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Только за сутки враг 71 раз атаковал Силы обороны, однако все они были отбиты. Но противник ежедневно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Также не прекращается террор мирного населения Украины.

"Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины", — сообщают в Генштабе.

В свою очередь Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА — "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще две важные враждебные цели.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывал, что кафиры полностью разрушили школу в Авдеевке, которая в 2021 была реконструирована.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

07:59 Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область: в Никополе и Марганце большие разрушения

07:49 В ISW узнали, зачем Лукашенко летит в Китай и при чем здесь россия

07:43 ВСУ за сутки уничтожили три российских беспилотника и несколько важных наземных целей

07:34 Придет потепление: синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине

07:31 Защитит ли Украину договор о сближении с НАТО: оценка ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Оккупанты пригнали в Крым срочников из Челябинска для строительства оборонных укреплений, — Генштаб

07:30 Днем будет облачно, пройдет дождь: какой будет погода в Одессе и области в воскресенье

07:10 "Марсель" – ПСЖ: возвращение Мбаппе, отсутствие Неймара и противостояние Малиновского и Месси

Новина з фото

07:05 Прощеное воскресенье 2023: как просить прощения и душевные открытки-прощения

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

Актуальное по теме

None 26 Февраль 07:49

В ISW узнали, зачем Лукашенко летит в Китай и при чем здесь россия

None 26 Февраль 07:01

Придет потепление: синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине

None 26 Февраль 07:31

Защитит ли Украину договор о сближении с НАТО: оценка ISW

None 25 Февраль 20:35

Днем будет облачно, пройдет дождь: какой будет погода в Одессе и области в воскресенье

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB