Обстріли Авдіївки 25 лютого — окупанти зруйнували школу, яку в 2021 році повністю реконструювали

Наслідки обстрілів Авдіївки

Упродовж дня 25 лютого окупанти вже двічі обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Російська армія "накрила" місто артилерією, танками і "Градами".

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріли Авдіївки

"За неповний день сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами", — розповідає очільник ОВА.

Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше одну людину.

"Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорну школу, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", — розповів Кириленко.

За його словами, школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни. Це і є суть російського світу — нищити те, що інші довго й старанно будували.

Наслідки обстрілів

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений.

Фото: Павло Кириленко/ Telegram