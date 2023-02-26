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За добу ЗСУ відбили 71 атаку окупантів на п’ятьох напрямках, — Генштаб

26 лютого 2023 07:12
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Українські бійці за добу відбили 71 атаку ворога на п’ятьох напрямках
Загарбники зосереджують основні сили на сході України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують наступати на п'ятьох напрямках. Лише за добу ворог завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Ситуація на фронті

У Генштабі інформують, що ворог сконцентрував основну силу на сході України. Наразі відбуваються постійні атаки на п'ятьох напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Лише за одну добу ворог 71 раз атакував Сили оборони, однак всі вони були відбиті. Але противник щодня веде повітряну розвідку для коригування вогню.

Також не припиняється терор мирного населення України.

"Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди. Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України", — повідомляють у Генштабі.

Своєю чергою Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі БпЛА — "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.

Нагадаємо, раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповідав, що окупанти вщент зруйнували школу в Авдіївці, яку у 2021 було реконструйовано.

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