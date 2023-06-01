За сутки ВСУ нанесли 15 ударов по врагу, — Генштаб
Продолжаются 463 сутки героического противостояния украинского народа в борьбе с врагом — Россией. Наши воины мужественно защищают землю от оккупантов, хотя они и не оставляют попыток еще больше захватить территории.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 по зенитно-ракетным комплексам. Наши защитники посадили 5 вражеских разведывательных БПЛА.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы", — добавляют в Генеральном штабе.
Напомним, этой ночью враг снова нанес удар по столице Украины. Погибли 3 человека, еще 14 получили ранения. Предварительно Киев атаковали крылатые ракеты и ракеты баллистического типа.