За сутки ВСУ нанесли 15 ударов по врагу, — Генштаб

Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 463 сутки героического противостояния украинского народа в борьбе с врагом — Россией. Наши воины мужественно защищают землю от оккупантов, хотя они и не оставляют попыток еще больше захватить территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 по зенитно-ракетным комплексам. Наши защитники посадили 5 вражеских разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы", — добавляют в Генеральном штабе.

Напомним, этой ночью враг снова нанес удар по столице Украины. Погибли 3 человека, еще 14 получили ранения. Предварительно Киев атаковали крылатые ракеты и ракеты баллистического типа.