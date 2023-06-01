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За добу ЗСУ завдали 15 ударів по ворогу, — Генштаб

1 червня 2023 06:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ЗСУ завдали 15 ударів по ворогу, — Генштаб
Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 463 доба героїчного протистояння українського народу у боротьбі з ворогом — Росією. Наші воїни мужньо захищають землю від окупантів, хоча вони і не полишають спроб ще більше захопити території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 — по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники посадили 5 ворожих розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби", — додають у Генеральному штабі. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог знову завдав удару по столиці України. Загинуло 3 людей, ще 14 зазнали поранень. Попередньо, Київ атакували крилаті ракети та ракети балістичного типу.

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