При помощи мобильных лабораторий ДНК удалось идентифицировать около 3000 погибших украинцев

В базе ДНК уже собрано более 16 тысяч образцов ДНК родственников украинских военных

Мобильные ДНК-лаборатории, которые работают в Украине, позволили идентифицировать около трех тысяч погибших во время войны украинцев. На месте происшествия обычно работают две ДНК-лаборатории.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Мобильные лаборатории

В Украине во время войны работают мобильные лаборатории, которые позволяют достаточно быстро идентифицировать погибших от действий российских войск украинцев.

"Обычно на месте происшествия работают сразу две передвижных ДНК-лаборатории, одна из которых производит отнятие ДНК у погибших, другая — у их кровных родственников. Впоследствии за считанные минуты происходит сравнение имеющегося материала и в случае совпадения — установление личности", — отметили в ВР.

База ДНК

За время войны с помощью технологии проверки ДНК было идентифицировано около трех тысяч погибших граждан Украины.

Вместе с тем в Украине формируется так называемая база ДНК. Известно, что на сегодня почти 16 тысяч родственников погибших или пропавших без вести уже сдали свои образцы ДНК.

Напомним, руководитель Главного следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов отметил, что работа этих лабораторий значительно ускорила работу по идентификации погибших и соответственно фиксации преступлений российских оккупантов.

"Раньше из-за большого количества погибших была огромная очередь на анализ ДНК в лабораториях в Западной Украине", — рассказал Болвинов.

Он подчеркнул, что раньше в таких очередях люди могли стоять годами. Кроме того, людям приходилось далековато ездить в такие лаборатории.

Сейчас мобильные комплексы могут обрабатывать образцы ДНК за 100 минут.

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