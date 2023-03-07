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​​​​​​​За допомогою мобільних лабораторій ДНК вдалося ідентифікувати близько 3000 загиблих українців

7 березня 2023 13:56
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У базі ДНК уже зібрано понад 16 тисяч зразків ДНК родичів українських військових
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Мобільні ДНК-лабораторії, які працюють в Україні, дозволили ідентифікувати майже три тисячі загиблих під час війни українців. На місці події зазвичай працюють дві ДНК-лабораторії.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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Мобільні лабораторії

В Україні під час війни працюють мобільні лабораторії, які дозволяють досить швидко ідентифіковувати загиблих від дій російських військ українців.

"Зазвичай на місці події працюють одразу дві пересувних ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відібрання ДНК у загиблих, інша — у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу — встановлення особи", — зазначили у ВР.

База ДНК

За час війни з допомогою технології перевірки ДНК було ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих громадян України.

Разом з тим, в Україні формується так звана база ДНК. Відомо, що станом на сьогодні майже 16 тисяч родичів загиблих чи зниклих безвісти уже здали свої зразки ДНК.

Нагадаємо, керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов зазначив, що робота цих лабораторій значно прискорила роботу з ідентифікації загиблих і, відповідно, фіксації злочинів російських окупантів.

"Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні", — розповів Болвінов.

Він наголосив, що раніше у таких чергах люди могли стояти роками. Крім того, людям доводилося далеко їздити у такі лабораторії.

Зараз же мобільні комплекси можуть обробляти зразки ДНК за 100 хвилин.

Фото: Pixabay

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