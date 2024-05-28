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За деньги и паспорта — Россия активно поощряет африканцев воевать против Украины

28 мая 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны России активно поощряет африканцев воевать против Украины
Иностранные наемники в российской армии. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне активизировали кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Кремль предлагает им деньги и возможность получить российское гражданство.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины во вторник, 28 мая.

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В ГУР отметили, что речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности — в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Министерство обороны России создало специальное подразделение по вербовке африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской территории.

"Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также — российский паспорт для солдата и членов его семьи", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска значительно активизировали боевые действия в Харьковской области. По данным ISW, противник, вероятно, задействует в атаках африканских наемников. Украинские силы обороны удерживают наступление российских оккупантов в Харьковской области.

Также РФ проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страна мира.

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