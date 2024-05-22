На штурм у Харківську областіь РФ відправила «африканських найманці» — ISW

На Харківщині воюють африканські найманці. Фото: wikimedia.org

Російські війська значно активізували бойові дії на Харківщині. За даними ISW, противник, імовірно, задіє в атаках африканських найманців. Українські сили оборони утримують наступ російських окупантів у Харківщині.

Інформацію про це оприлюднили у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 21 травня.

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На тлі боїв 21 травня біля Липців на Харківщині армії РФ не вдалося зробити жодного підтвердженого просування. Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили просунулися на відстань від 300 до 450 метрів у напрямку Липців, але ISW не помітив візуального підтвердження цього твердження.

Український Генштаб повідомив, що російські війська значно активізували бойові дії на Харківському напрямку після того, як 20 травня кількість російських атак зменшилася.

Ситуація у Харківській області. Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що російські війська просунулися далі в Старицю (на південний захід від Вовчанська). ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігають обмежені позиції на південному (лівому) березі річки Вовча і не спостерігають візуального підтвердження російської бронетехніки чи значної кількості піхоти, що діє на південному березі.

У наступі на Харківщину РФ задіяла "африканських найманців"

Український військовослужбовець, який діє на півночі Харківської області, повідомив, що російські війська розмістили на напрямку африканських найманців.

"Військовослужбовець повідомив, що російські війська проводять "м'ясні атаки" з "найманцями" перед наступом регулярних військ РФ. Що мав на увазі український військовослужбовець під африканськими найманцями, незрозуміло", — йдеться у звіті.

Імовірно, вихідці з африканських країн воюють на півночі Харківської області.

Раніше "Український центр спротиву" повідомляв, що Росія вербує війська з африканських країн. Український військовий оглядач Костянтин Машовець також повідомив, що під Липцями діють підрозділи Африканського корпусу МО РФ. А українське кримське партизанське угруповання "Атеш" нещодавно повідомило з посиланням на джерела нібито в російському 44-му армійському корпусі є елементи Африканського корпусу, "найманці", які воювали в африканських країнах.

Російський "воєнкор" 13 травня заявив, що колишні підрозділи "Вагнера" воюють у Харківській області, але не уточнив, яким формуванням підпорядковані ці елементи.

"Ці звіти загалом неясні, цілком можливо, що деяка комбінація громадян з африканських країн, елементів Африканського корпусу та колишніх елементів Групи Вагнера зараз воює з російськими військами на півночі Харківської області" — пише ISW.

Нагадаємо, 19 травня видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на передовій є однією з найскладніших. Зокрема, це також пов'язано з новим наступом російських окупантів на Харківщині.