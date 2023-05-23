При каких условиях РФ может полностью потерять контроль над Крымом

Российские оккупанты в Крыму. Фото: Reuters

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил мнение о тех обстоятельствах, при которых Россия может потерять власть над Крымом. Он утверждает, что это может случиться, если будут устранены три конкретных фактора.

Об этом Чубаров сообщил в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Россия может потерять контроль над Крымом

По словам Чубарова, речь идет о Керченском проливе, военных кораблях Черноморского флота с военными объектами, а также коридоре, который связывает полуостров с частью оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей из России.

"Если эти три фактора будут убраны, то Россия теряет абсолютно контроль над Крымом. Здесь нужно дальнобойное оружие, которое, насколько мы понимаем, уже есть в ВСУ", — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ. Захватчики роют окопы и строят оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.

Сейчас на побережье Крыма вместо шезлонгов и зонтов теперь находятся оборонительные сооружения, установленные российскими войсками. Кроме окопов там размещены "бетонные зубы", которые должны предотвращать движение техники.