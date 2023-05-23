За яких умов РФ може повністю втратити контроль над Кримом

Російські окупанти у Криму. Фото: Reuters

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив думку про ті обставини, за яких Росія може втратити владу над Кримом. Він стверджує, що це може статися, якщо буде усунено три конкретні фактори.

Про це Чубаров повідомив в ефірі "Ми-Україна".

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Росія може втратити контроль над Кримом

За словами Чубарова, йдеться про Керченську протоку, військові кораблі Чорноморського флоту з військовими об'єктами, а також коридор, який зв'язує півострів з частиною окупованих районів Херсонської та Запорізької областей з Росії.

"Якщо ці три фактори будуть прибрані, то Росія втрачає абсолютно контроль над Кримом. Тут потрібна далекобійна зброя, яка, наскільки ми розуміємо, вже є у ЗСУ", — сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будуть оборонні укріплення у Криму та інших тимчасово захоплених територіях.

Наразі на узбережжі Криму замість шезлонгів і парасольок тепер знаходяться оборонні споруди, встановлені російськими військами. Окрім окопів там розміщені "бетонні зуби", які мають запобігати руху техніки.