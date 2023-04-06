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За катування мирних мешканців Бучі та імітування їх страти судитимуть окупантів рф: деталі

6 квітня 2023 18:59
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Судитимуть військових рф за катування в Бучі
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

В Бучі підполковник та троє військовослужбовців рф катували мирних мешканців та імітували їх страту. Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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У березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями рф вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

За наказом підполковника, військовослужбовці вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі. Потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

окупант
окупант

окупант

окупант

Зазначається, що потерпілий зміг втекти від військових рф у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Нагадаємо, що 31 березня, — у день звільнення Бучі — у Нью-Йорку відкрили виставку "Україна. Розп’яття. Трибунал". Вона присвячена злочинам рф в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає росію за усі злочини.

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