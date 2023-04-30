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За минувшие сутки россияне почти 30 раз обстреливали Херсонскую область, есть погибшие

30 апреля 2023 09:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За минувшие сутки россияне почти 30 раз обстреливали Херсонскую область, есть погибшие
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Telegram Янушевича
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне 27 раз обстреляли правобережную часть Херсонской области. Погиб один человек, ранение получил еще один местный житель.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской области Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 27 ударов по территории Херсонщины.

Всего было выпущено 135 снарядов тяжелой артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Административный центр Херсонской области подвергся двум обстрелам.

Последствия ударов

Российские оккупанты попали в жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области.

В результате обстрелов за прошедшие сутки на территории региона погиб один человек, еще один получил ранения.

Эвакуация из Херсона

Продолжается процесс эвакуации людей из правобережья Херсонской области.

В течение 29 апреля был вывезен 71 человек.

Кроме того, учитывая обстрелы, власти региона приняли дополнительные меры для эвакуации населения Херсонской области.

"Определены безопасные маршруты выезда транспорта из населенных пунктов, места временного проживания людей, а также порядок обеспечения их лекарствами и едой", — отметили в Минреинтеграции.

Напомним, что вечером 28 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке Херсонской области.

Погиб один человек. Тело 57-летней женщины без признаков жизни обнаружили под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения.

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