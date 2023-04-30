За минулу добу росіяни майже 30 разів обстрілювали Херсонщину, є загиблі
Росіяни 27 разів обстріляли правобережну частину Херсонської області. Загинула одна людина, поранення отримав ще один місцевий житель.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської області Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
Протягом минулої доби окупаційні війська завдали 27 ударів по території Херсонщини.
Усього було випущено 135 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотних літальних апаратів.
Адміністративний центр Херсонської області зазнав двох обстрілів.
Наслідки ударів
Російські окупанти поцілили у житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на території регіону загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
Евакуація з Херсонщини
Продовжується процес евакуації людей з правобережжя Херсонської області.
Протягом 29 квітня було вивезено 71 людину.
Крім того, зважаючи на обстріли, влада регіону вжила додаткових заходів для евакуації населення Херсонської області.
"Визначені безпечні маршрути виїзду транспорту з населених пунктів, місця тимчасового проживання людей, а також порядок забезпечення їх ліками та їжею", — наголосили у Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині.
Загинула одна людина. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення.