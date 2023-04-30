За минулу добу росіяни майже 30 разів обстрілювали Херсонщину, є загиблі

Наслідки обстріли Херсонської області. Фото: Telegram Янушевича

Росіяни 27 разів обстріляли правобережну частину Херсонської області. Загинула одна людина, поранення отримав ще один місцевий житель.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської області Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонської області

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали 27 ударів по території Херсонщини.

Усього було випущено 135 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотних літальних апаратів.

Адміністративний центр Херсонської області зазнав двох обстрілів.

Наслідки ударів

Російські окупанти поцілили у житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на території регіону загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Евакуація з Херсонщини

Продовжується процес евакуації людей з правобережжя Херсонської області.

Протягом 29 квітня було вивезено 71 людину.

Крім того, зважаючи на обстріли, влада регіону вжила додаткових заходів для евакуації населення Херсонської області.

"Визначені безпечні маршрути виїзду транспорту з населених пунктів, місця тимчасового проживання людей, а також порядок забезпечення їх ліками та їжею", — наголосили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині.

Загинула одна людина. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення.