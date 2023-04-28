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Ворог обстріляв Херсонщину: є загиблі та поранені

28 квітня 2023 23:19
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Інна Буряк
редактор
Ворог обстріляв Херсонщину: є загиблі та поранені
Рятувальники гасять вогонь на місці влучання снаряда. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні ввечері, 28 квітня, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Херcонська ОВА.

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Деталі

Зазначається, що росіяни обстріляли територію місцевої лікарні — в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі. 

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", — зазначила адміністрація.

 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, Повітряним силам вдалося збити більшість ворожих ракет — 21 із 23.

Також раніше ми писали, що сьогодні, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.

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