Ворог обстріляв Херсонщину: є загиблі та поранені

Рятувальники гасять вогонь на місці влучання снаряда. Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері, 28 квітня, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Херcонська ОВА.

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Зазначається, що росіяни обстріляли територію місцевої лікарні — в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", — зазначила адміністрація.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, Повітряним силам вдалося збити більшість ворожих ракет — 21 із 23.

Також раніше ми писали, що сьогодні, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.