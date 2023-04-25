За прошедшие сутки россияне более 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые
В течение 24 апреля российские оккупационные войска нанесли 61 удар по Херсонской области. Ранения получили четыре местных жителя деоккупированного региона.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 61 удар по территории Херсонской области.
Всего было выпущено 386 снарядов тяжелой артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Административный центр Херсонской области отметил шесть обстрелов.
Последствия ударов
Обстреляны жилые кварталы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.
Под удар попали территория и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района и помещения общественной организации в центре Херсона.
Всего за прошедшие сутки были ранены четыре человека.
Эвакуированы из опасных районов области 52 человека.
Напомним, что в течение предыдущих суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.