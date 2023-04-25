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За прошедшие сутки россияне более 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

25 апреля 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За прошедшие сутки россияне более 60 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Последствия одного из обстрелов Херсона. Фото: Telegram-канал Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 24 апреля российские оккупационные войска нанесли 61 удар по Херсонской области. Ранения получили четыре местных жителя деоккупированного региона.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 61 удар по территории Херсонской области.

Всего было выпущено 386 снарядов тяжелой артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Административный центр Херсонской области отметил шесть обстрелов.

Последствия ударов

Обстреляны жилые кварталы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.

Под удар попали территория и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района и помещения общественной организации в центре Херсона.

Всего за прошедшие сутки были ранены четыре человека.

Эвакуированы из опасных районов области 52 человека.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.

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