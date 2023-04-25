За минулу добу росіяни понад 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Наслідки одного із обстрілів Херсона. Фото: Telegram-канал Прокудіна

Протягом 24 квітня російські окупаційні війська завдали 61 удару по Херсонській області. Поранення отримали чотири місцеві мешканці деокупованого регіону.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріли Херсонської області

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали 61 удару по території Херсонщини.

Усього було випущено 386 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотних літальних апаратів.

Адміністративний центр Херсонської області зазначив шістьох обстрілів.

Наслідки ударів

Були обстріляні житлові квартали у кількох населених пунктах Херсонської області.

Під удар потрапили територія і будівля дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району та приміщення громадської організації у середмісті Херсона.

Усього протягом минулої доби було поранено чотири особи.

Евакуйовано із небезпечних районів області 52 людини.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 23 квітня, російські окупанти 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє мирних жителів регіону.