Росіяни за добу випустили понад 400 снарядів по Херсонщині: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини 23 квітня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом доби, 23 квітня, російські окупанти 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє мирних жителів регіону.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

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Що відомо

Як зазначається у повідомленні, росіяни випустили по території Херсонської області 412 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Також повідомляється, що Херсон росіяни атакували тричі, випустивши по місту 13 снарядів.

"Минулої доби через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості", — повідомили у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти атакували місто Херсон. Вони використовували міномети.

Також нещодавно на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брид та Білогірка на Херсонщині, 30-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, який залишили російські військові.