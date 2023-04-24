Росіяни за добу випустили понад 400 снарядів по Херсонщині: є загиблі та поранені
Протягом доби, 23 квітня, російські окупанти 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє мирних жителів регіону.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
Що відомо
Як зазначається у повідомленні, росіяни випустили по території Херсонської області 412 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.
Також повідомляється, що Херсон росіяни атакували тричі, випустивши по місту 13 снарядів.
"Минулої доби через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості", — повідомили у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти атакували місто Херсон. Вони використовували міномети.
Також нещодавно на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брид та Білогірка на Херсонщині, 30-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, який залишили російські військові.