За ночь ПВО сбила более 20 российских беспилотников, — Воздушные силы

Борьба с российскими дронами. Фото: Кавун.City

В ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего – 18 единиц – было уничтожено на северном направлении, во время атаки на Киев.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

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По информации Воздушных сил ВСУ, после полуночи российские оккупанты с северного направления атаковали Киев 18 ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Все 18 беспилотников были сбиты силами воздушного командования "Центр" ВС Вооруженных Сил Украины.

Другие сбитые дроны

Кроме того, в конце предыдущих суток на востоке Украины были уничтожены еще два беспилотника-камикадзе типа Shahed-136/131.

На южном фронте украинская противовоздушная оборона сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР".

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила, что этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.