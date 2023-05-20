Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow За ночь ПВО сбила более 20 российских беспилотников, — Воздушные силы arrow

За ночь ПВО сбила более 20 российских беспилотников, — Воздушные силы

20 мая 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За ночь ПВО сбила более 20 российских беспилотников, — Воздушные силы
Борьба с российскими дронами. Фото: Кавун.City
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего – 18 единиц – было уничтожено на северном направлении, во время атаки на Киев.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Атака на Киевщину

По информации Воздушных сил ВСУ, после полуночи российские оккупанты с северного направления атаковали Киев 18 ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Все 18 беспилотников были сбиты силами воздушного командования "Центр" ВС Вооруженных Сил Украины.

Другие сбитые дроны

Кроме того, в конце предыдущих суток на востоке Украины были уничтожены еще два беспилотника-камикадзе типа Shahed-136/131.

На южном фронте украинская противовоздушная оборона сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР".

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила, что этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас