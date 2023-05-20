За ніч ППО збила понад 20 російських безпілотників, — Повітряні сили
У ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.
Про це повідомили на своєму Telegram-каналі Повітряні сили ЗС України.
Атака на Київщину
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, після опівночі російські окупанти з північного напрямку атакували Київ 18-ма ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Усі 18 безпілотників були збиті силами повітряного командування "Центр" ПС Збройних сил України.
Інші збиті дрони
Крім того, в кінці попередньої доби на сході України було знищено ще два безпілотники-камікадзе типу Shahed-136/131.
На південному фронті українська протиповітряна оборона збила розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".
Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.