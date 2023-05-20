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За ніч ППО збила понад 20 російських безпілотників, — Повітряні сили

20 травня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За ніч ППО збила понад 20 російських безпілотників, — Повітряні сили
Боротьба з російськими дронами. Фото: Кавун.City
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Про це повідомили на своєму Telegram-каналі Повітряні сили ЗС України.

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Атака на Київщину

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, після опівночі російські окупанти з північного напрямку атакували Київ 18-ма ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Усі 18 безпілотників були збиті силами повітряного командування "Центр" ПС Збройних сил України.

Інші збиті дрони

Крім того, в кінці попередньої доби на сході України було знищено ще два безпілотники-камікадзе типу Shahed-136/131.

На південному фронті українська протиповітряна оборона збила розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.

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