За пів року з Ірану до Росії переправили понад 300 тисяч артилерійських снарядів, — ЗМІ

Снаряди РСЗВ "Град" у лісі біля деокупованого села Липці (Харківська область), 24 вересня 2022 р. Фото Марієнко Андрій / УНІАН

Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем у такий спосіб допомагає продовжувати війну в Україну. Останню партію зброї було відправлено з Ірану до Росії на початку березня, її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов".

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела на Близькому Сході та США.

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Повідомляється, за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до Росії. Інформація про постачання вже передана Сполученим Штатам.

Видання повідомляє, що останню партію іранської зброї, яка перетнула Каспійське море, було відправлено на початку березня. Її перевіз російський вантажний корабель "Расул Гамзатов". На судні було 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами. "Расул Гамзатов" вийшов з іранського порту Бандар-Амірабад 8 березня і через шість днів прибув до Астрахані. Судно повернулося до Ірану наприкінці березня і знову вирушило до РФ, пробувши в порту лише один день.

У матеріалі йдеться про те, що судно належить російській компанії "МГ-ФЛОТ", раніше відомої як ТОВ "ТрансМорФлот". Минулого року компанія потрапила під санкції Міністерства фінансів США, яке заявило, що 16 її суден, включаючи "Расул Гамзатов", перевозили зброю для Росії.

Також повідомляється, що у вересні 2022 року Міноборони Ірану та російське АТ "Рособоронекспорт" уклали угоду на продаж РФ понад 74 000 артилерійських снарядів за 1,7 мільйона доларів.

Яку зброю Іран відправляє Росії

Журналісти нагадали, що США та інші союзники України кілька місяців тому попередили, що Іран готовий відправити до Росії балістичні ракети. Але, за оцінками США та інших країн, цього поки що не сталося. Так само Росія досі не відправила Ірану сучасні винищувачі Су-35.

Останніми тижнями, як зазначили журналісти, група іранців відвідала завод на сході Росії, що виробляє сучасні реактивні винищувачі. Передбачається, що це може бути ознакою того, що угода просувається вперед.

Нагадаємо, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Окрім того, 19 квітня США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони.