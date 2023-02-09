Пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Симоньян поразмышляла о смерти на войне

На российском телевидении без изменений. Пропагандисты с экранов призывают рядовых россиян идти на войну и умирать за хорошее дело.

Такое мнение высказала кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1".

Симоньян призвала россиян идти на войну

В эфире программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова главная редактор пропагандистского Russia Today заявила, что умереть даже на 30 лет раньше — не страшно, особенно с точки зрения Вселенной.

"Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совсем не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-то тяжелой, долгой и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело", — заявила российская пропагандистка.

Кроме того, Симоньян сказала, что умирать было бы досадно, если бы смерти можно было избежать, но шансов на это нет.

"Разница в 10, 20, 30 лет — в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной — вообще небольшая. Я, слава Богу, троих детей уже родила, чего-то, чего хотела, в жизни достигла, даст Господь еще повоевать, защищать свою страну, я буду благодарна и рада", — заявила Симоньян.

Ранее пропагандистка заявляла, что это не россия напала на Украину, а "мир напал на россию".

Напомним, рф проводит для школьников так называемые уроки "патриотизма", на которых рассказывает фейки об Украине и возвращение "собственных земель".