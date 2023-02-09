Пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте

"За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте
На российском телевидении без изменений. Пропагандисты с экранов призывают рядовых россиян идти на войну и умирать за хорошее дело.
Такое мнение высказала кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1".
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Симоньян призвала россиян идти на войну
В эфире программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова главная редактор пропагандистского Russia Today заявила, что умереть даже на 30 лет раньше — не страшно, особенно с точки зрения Вселенной.
"Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совсем не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-то тяжелой, долгой и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело", — заявила российская пропагандистка.
Кроме того, Симоньян сказала, что умирать было бы досадно, если бы смерти можно было избежать, но шансов на это нет.
"Разница в 10, 20, 30 лет — в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной — вообще небольшая. Я, слава Богу, троих детей уже родила, чего-то, чего хотела, в жизни достигла, даст Господь еще повоевать, защищать свою страну, я буду благодарна и рада", — заявила Симоньян.
Ранее пропагандистка заявляла, что это не россия напала на Украину, а "мир напал на россию".
Напомним, рф проводит для школьников так называемые уроки "патриотизма", на которых рассказывает фейки об Украине и возвращение "собственных земель".