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За год войны оккупанты атаковали украинские больницы и медиков почти 800 раз, — UHC

29 марта 2023 21:01
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Россия намеренно разрушает учреждения здравоохранения
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В среднем российские оккупанты осуществляют две атаки на украинские учреждения здравоохранения в день.

Об этом сообщила во время онлайн-трансляции аналитик Украинского центра здравоохранения (UHC) Диана Руснак, возглавляющая проекты документирования военных преступлений рф против украинской системы здравоохранения.

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"Если мы говорим о нашем годовом отчете, который включает все атаки на систему здравоохранения — и на сами учреждения, и на "скорые", и конкретно на медиков, то с начала вторжения до конца 2022 года мы насчитали 707 таких атак. На первой неделе марта 2023-го их уже было около 800", — сказала Руснак.

Аналитик отметила, что сейчас интенсивность атак заметно снизилась: еще в начале широкомасштабного вторжения россияне атаковали украинскую систему здравоохранения в среднем 5-6 раз в день.

Преступления, длящиеся десятилетиями

По словам Дианы Руснак, атаки на учреждения здравоохранения неслучайны — напротив, они представляют собой системные паттерны, которые россия использовала и раньше.

"Мы видим эту системность в Украине, и мы видим ее в других странах, где россия была так или иначе вовлечена в вооруженный конфликт или войну. Это и Грузия, и Чечня, и особенно Сирия. Россия десятилетиями разрушает систему здравоохранения других стран, и ничего ей за это не было", — резюмировала эксперт.

Масштабы разрушений

По данным экспертов регионального бюро ВОЗ в Украине и Минздрава, в прифронтовых и временно оккупированных регионах оккупанты уничтожили 40% центров экстренной медицинской помощи. Наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой области, где сейчас полноценно работает только треть медицинских учреждений.

Как сообщил 24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, на восстановление системы здравоохранения от разрушений, нанесенных врагом во время войны, Украине необходимо $16,4 млрд.

Напомним, в результате ракетного удара 9 марта без отопления и горячей воды осталась киевская Александровская больница, где в то время на стационарном лечении находились почти 700 человек.

Также, обстреливая 15 января жилые кварталы Херсона, российские оккупанты нанесли целенаправленные удары по городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью и зданию Красного Креста.

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