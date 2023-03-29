За рік війни окупанти атакували українські лікарні та медиків майже 800 разів, — UHC

Росія цілеспрямовано руйнує заклади охорони здоров’я

В середньому російські окупанти здійснюють дві атаки на українські заклади охорони здоров’я на день.

Про це повідомила під час онлайн-трансляції аналітикиня Українського центру охорони здоров’я (UHC) Діана Руснак, яка очолює проєкти документування воєнних злочинів рф проти української системи охорони.

"Якщо ми говоримо про наш річний звіт, який включає всі атаки на систему охорони здоров’я — і на самі заклади, і на "швидкі", і конкретно на медиків, то від початку вторгнення до кінця 2022 року ми нарахували 707 таких атак. На перший тиждень березня 2023-го їх вже було майже 800", — сказала Руснак.

Аналітикиня зазначила, що зараз інтенсивність атак помітно знизилася: ще на початку широкомасштабного вторгнення росіяни атакували українську систему охорони здоров’я у середньому 5-6 разів на день.

Злочини, які тривають десятиліттями

За словами Діани Руснак, атаки на заклади охорони здоров’я не є випадковістю — навпаки, вони являють собою системні патерни, які росія використовувала і раніше.

"Ми бачимо цю системність в Україні, і ми бачимо її в інших країнах, де росія була так чи інакше долучена до збройного конфлікту або війни. Це і Грузія, і Чечня, і особливо Сирія. Росія десятиліттями руйнує систему охорони здоров’я інших країн, і нічого їй за це не було", — резюмувала експертка.

Масштаби руйнувань

За даними експертів регіонального бюро ВООЗ в Україні та МОЗ, у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах окупанти знищили 40% центрів екстреної медичної допомоги. Найгірша ситуація спостерігається на Донеччині, де зараз повноцінно працює лише третина медичних закладів.

Як повідомив 24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, на відновлення системи охорони здоров’я від руйнувань, завданих ворогом під час війни, Україні потрібно 16,4 млрд доларів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 9 березня без опалення та гарячої води залишилася київська Олександрівська лікарня, де на той час на стаціонарному лікуванні перебувало майже 700 людей.

Також, обстрілюючи 15 січня житлові квартали Херсону, російські окупанти нанесли цілеспрямовані удари по міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю та будівлі Червоного Хреста.