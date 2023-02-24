За год войны в Украине погибли 106 медицинских работников, — Минздрав

Врачи

За год полномасштабной войны в Украине погибли 106 медицинских работников, из них 33 — на рабочем месте. Это очень страшные цифры для страны в центре Европы в 21 веке.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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"Страна устояла, устояла и медицинская система. Однако за словосочетанием "медицинская система" стоит не только и не столько большой государственный механизм, здания больниц, аптек, роддомов, не только современное оборудование. Медицинская система — это, прежде всего, люди. Медицинские работники, которые утром 24 февраля вышли на свои рабочие места и продолжили вакцинировать, лечить, спасать и ставить на ноги своих пациентов. Они же продолжают это делать до сих пор, даже в условиях отключений энергоснабжения и обстрелов, все 365 дней", — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что большая победа Украины обязательно наступит, а пока нужно держать строй.

Напомним, украинцы и мир навсегда запомнят 24 февраля 2022 года — день, когда россия развязала кровавую, жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на сегодняшний день украинские военные продолжают сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 километров, активная линия фронта — 1500 километров. Самые тяжелые бои продолжаются на восточном направлении. Сегодня, 24 февраля 2023 года, украинцы до сих пор достойно и бесстрашно противостоят врагам и даже делают успехи.